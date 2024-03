WK-finalist keert terug – Voetbal International

Die drie wijzigingen zitten hem op een positie in zowel de verdediging, het middenveld als in de aanval. Zo keert Benjamin Pavard terug in plaats van Jean-Clair Tobido en vervangt Moussa Diaby de nog altijd geblesseerde Kingsley Coman. Ook Aurélien Tchouaméni maakt weer deel uit van de Franse selectie. De middenvelder van Real Madrid ontbrak de laatste interlandperiode wegens een blessure, maar neemt nu weer de plaats in van Boubacar Kamara.