Wist je niet: Schaatsster Pien Hersman heeft ook een bekende moeder

Ook de moeder van Pien Hersman is helemaal niet verkeerd om te zien. Pien heeft blijkbaar al die jaren haar moeder een beetje verborgen.

In de schaatssport is de naam Hersman een bekende. Pien Hersman is momenteel ontzettend bekend en ook haar vader Martin Hersman is als voormalig topschaatser en NOS-commentator geen vreemde. Maar achter de schermen speelt een andere belangrijke rol in het verhaal van het schaatsgezin Hersman, namelijk Colette Zee. De moeder van Pien Hersman heeft ook een bijzondere achtergrond in de schaatssport en zet zich vooral nu in voor een goed doel. Laten we eens kijken waar Pien die mooie looks vandaan heeft.

Wie is Colette Zee, de moeder van Pien Hersman?

Na haar studie en het behalen van haar Hbo-diploma, verhuisde Colette naar Lisse, waar ze haar man Martin Hersman ontmoette. Samen hebben ze twee dochters, Pien en Veerle. Pien kent iedereen natuurlijk als de beroemde schaatsster die nu flink naam aan het maken is.

Is schaatsen ook net zo belangrijk…