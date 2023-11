Wist je dat deze knappe topschaatsster stiekem familie van Jutta Leerdam is?

Dione Voskamp is een Nederlandse schaatsster die toevallig ook familie is van Jutta Leerdam. En net als Jutta ziet ook Dione er geweldig uit!

Even voorstellen: schaatsster Dione Voskamp

Dione Voskamp is al jaren actief in het Nederlands schaatsen, maar valt de hele tijd net buiten de spotlights. Tijd om dat eens te veranderen. Ze is de achternicht van Jutta Leerdam. En net als haar familielid is ook Dione een ongelooflijk mooie vrouw. Ze woont in Heereveen, de schaatshoofdstad van de wereld. Ze is wereldkampioen geworden op de teamsprint en doet zelf de 500 meter. Voor de Olympische Spelen bleek Dione net te langzaam. Maar nog steeds behoort Dione Voskamp bij de absolute top van de Nederlandse schaatswereld. Maar nog veel belangrijker is dat ze allemaal leuke foto’s maakt wanneer ze niet aan het schaatsen is.

Dione Voskamp houdt van ondernemen en kan niet stilzitten

De droom van de Olympische Spelen leeft natuurlijk nog steeds. En met de spelen van 2026 in het…