Winstknaller TomTom is geen garantie voor een hogere koers

Het aandeel TomTom NV (TOM2) eindigde op 7,00 euro na een stijging van 11,2%.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 15 juli 2022, toen de stijging 13,8% bedroeg. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 6,55 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 7,03 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 13 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Het gaat bij TomTom veel beter dan verwacht. Het bestuur gaat voor 2024 uit van een omzet van 570-610 miljoen euro tegen een raming van analisten van 592 miljoen euro. De toeleveringsproblemen op de automarkt “liggen wel achter ons”, meent het bedrijf. De vraag naar auto’s kan wel negatief worden beïnvloed door geopolitieke spanning en economische onzekerheid. In Q4 steeg de omzet met 3% tot 143 miljoen euro en…