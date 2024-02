Winsten stuwen AEX en andere beurzen

De Europese aandelenmarkten stevenden donderdag af op een hogere opening, in navolging van een opleving van de wereldmarkten. Sterke winsten en robuuste bedrijfsvooruitzichten wegen zwaarder dan de inflatie- en rentezorgen.

Beleggers lijken ongevoelig voor de berichten over een recessie van de Britse en Japanse economie. Commerzbank boekte een stijging van 55% in de nettowinst over het hele jaar, Airbus keert een speciaal dividend van 1 euro per aandeel uit, DSM wil diervoeding afsplitsen, Fagron verwacht opnieuw betere resultaten en Relx profiteert van AI en drukte op het gebied van beurzen.

Markten

Amerikaanse futures 0,2% hoger. Europa hoger: AEX +0,8%, DAX +0,6%, FTSE +0,7%. Nikkei +1,4% en Hong Kong +0,6%. Euro/dollar 1,0737. Brent -0,4% op 81,20 dollar.

