Winst Hornbach stabiliseert verder in derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van het boekjaar 2023/24 (1 september tot en met 30 november 2023), realiseerde de HORNBACH Group een omzet van 1.485,2 miljoen euro. Dat is een daling van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland vertoonde HORNBACH een lichte stijging in omzet. Over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar werd een groepsomzet gerealiseerd van 4.926,5 miljoen euro; een daling van 1,7% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. De winst is gestabiliseerd in het derde kwartaal, ondanks de uitdagende macro-economische situatie.





Hornbach Holding Duiven



In Nederland groeide de omzet van HORNBACH ook in het derde kwartaal licht. Algemeen directeur HORNBACH Bouwmarkt Nederland Evert de Goede daarover: “Een knappe prestatie in een tijd waarin de inflatie al langer zorgt voor stijgende bedrijfskosten die stevig drukken op het resultaat. We…