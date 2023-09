winkelstraat wordt leger, toch ook kansen pandeigenaren

Leestijd: 2 minuten

De huidige economische omstandigheden leiden tot grote uitdagingen voor ondernemers in de winkelstraat. Zo werd vorige week elektronicaketen BCC failliet verklaard en eerder al kledingwinkelketens Scotch & Soda en Score. Volgens ABN Amro neemt het aantal faillissementen de komende tijd naar verwachting toe. Maar de bank denkt dat er ook kansen liggen voor vastgoedeigenaren.

Dat steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen, komt volgens de bank onder meer doordat zij coronasteun moeten terugbetalen, waardoor bedrijven eerder lange tijd kunstmatig in leven konden blijven. Ook hebben ondernemers te maken met gestegen personeels-, energie- en inkoopkosten. Dat verschillende bedrijven de afgelopen tijd in de problemen zijn gekomen, kan volgens ABN AMRO “een voorbode zijn voor een verder stijgend aantal faillissementen en een toename van leegstaande winkelpanden in de non-food retailsector”.

Kredietverzekeraar Atradius verwacht dat het aantal…