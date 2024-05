De Winkansen per Casinospel Uitgelegd

Uiteraard speel je in een online casino voor de lol. Maar het is fijn als je af en toe ook eens wat wint. Bij welke spellen heb je de hoogste winkans? En welke spellen kun je het best mijden? We doken in de wereld van online casino’s, en gingen op zoek naar de winkansen van de meest gespeelde spellen.

Wat is RTP?

De winkansen worden ook wel eens omschreven als RTP: Return To Player. Het is een getal dat aangeeft hoeveel je als speler gemiddeld krijgt uitbetaald wanneer je een euro op een spel inzet. Als voorbeeld gebruiken we de online gokkast Club 2000 Deluxe. Deze heeft een zogenoemde RTP van 95%. Dat betekent dat als je een euro inzet, je gemiddeld 95 eurocent krijgt uitbetaald. Maar je wint niet bij elke spin. Bij heel veel spins krijg je helemaal geen prijs.



Daarentegen is er ook de kans dat je bij een spin juist het veelvoud van die ingezette euro wint. Dan win je bijvoorbeeld 25 euro. Bedenk je dat de RTP altijd een gemiddelde is, en geen garantie. De RTP wordt berekend over miljoenen spins. Het uitbetalingspercentage kan dan ook een stuk hoger of lager liggen.



Uiteindelijk gaat het bij gokken allemaal om geluk of pech hebben. Een RTP is nooit 100%, omdat het casino een huisvoordeel heeft. Dat moet ook, want anders zou een casino niets kunnen verdienen, en dus niet bestaan. Het bedrijf zou dan nooit geld hebben om gewonnen geld uit te keren.

De winkans van Blackjack

Blackjack is een van de meest geliefde spellen in zowel gewone online casino’s als in live casino’s. Het is ook meteen het spel met de hoogste winkans in een online casino. Het populaire kaartspel heeft een RTP van 99,6 procent. Goed om te weten: je kunt deze RTP alleen behalen als je je hoofd gebruikt. Hoe vaker je een fout maakt bij Blackjack, hoe kleiner je winstpercentage wordt.



Daarom is het een goed idee om je eerst te verdiepen in hoe het spelletje precies werkt. Alleen op die manier kun je slim spelen en kans maken op hogere winsten. Het exacte percentage van de winkans hangt ook af van de exacte spelregels en met hoeveel decks een casino speelt. Dat kan per casino verschillen.

Online roulette: de winkans

In Europa spelen we veelal Frans roulette. De winkans is daar 37 op 1. Tenminste, als er een enkele 0 in het spel is. Als speler heb je de kans van 37 op 1 om te winnen, en de RTP voor het spel is 97,30 procent. Speel je de Amerikaanse variant, dan is er een dubbele 0, waardoor de winkans 38 op 1 wordt. Het heeft een iets lagere RTP dan het Europese roulette.



Je vindt online vaak de varianten Quantum roulette, Lightning roulette en Gold Bar roulette. Deze varianten hebben een RTP van 97,3 procent en zijn in veruit de meeste online casino’s te vinden.

Hoe groot is de kans dat je wint met online slots?

De fruitautomaten die vroeger in de gokhal stonden, zijn vandaag de dag online te vinden. Op het wereldwijde web zijn er duizenden online slots te spelen. Inzetten is simpel: de legale Nederlandse casino’s ondersteunen zelfs iDEAL.



Elke gokkast heeft zijn eigen winkans en RTP. Het zou veel te ver gaan om al die slots te beschrijven en een winkans te berekenen. Maar ga er als vuistregel vanuit dat de RTP tussen de 95% en de 97% ligt.



Er zijn uiteraard altijd uitschieters, waarbij dat getal rond de 99 procent of iets lager ligt. Wil je weten wat de best betalende online gokkast is: dat is Book of 99. Dat spel heeft een RTP van 99 procent.

Kun je winnen met Baccarat?

Ook het spelletje Baccarat wordt nog altijd veelvuldig in het online casino gespeeld. De winkans is afhankelijk van de variant die je speelt. De meest voorkomende variant is Punto Banco, en deze heeft een winkans van 98,84 procent. De variant Chemin de Fer heeft een iets lagere RTP, van 98,76 procent.



Baccarat speel je door elke ronde in te zetten op Punto, Banco, of Égalité. De dealer deelt dan steeds twee kaarten voor Punto en twee voor Banco. De waarde van de kaarten mag de 9 niet overschrijden. Win je omdat je op het juiste vakje hebt ingezet, dan krijg je je inzet dubbel terug. Zijn de kaarten aan beide kanten gelijk en heb je ingezet op Égalité, dan win je je inzet zelfs acht keer terug.

Een favoriet van velen: Crazy Time

Crazy Time is een live game show die in veel casino’s populair is. Als speler zet je fiches in op een of meerdere getallen en bonus symbolen. De reden waarom het spel zo populair is, is omdat er grote bedragen in het vooruitzicht worden gesteld. Er zitten namelijk multipliers in het spel.



Je zet als speler in op 1, 2, 5 en 10. Staan deze getallen ook op het wiel, samen met een bonus, dan kun je een veelvoud van je bedrag winnen. Wie 20 euro inzet op nummer 10, wint zo dus 200 euro. Bij dit spel zijn bedragen van wel 500.000 euro gewonnen. Daarentegen zijn er ook veel mensen die verliezen. Het RTP-getal is dan ook zo’n 96,08 procent.