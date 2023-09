Windows-programma’s updaten met Opdrachtprompt | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wist je dat je alle programma’s op je Windows-pc automatisch kan laten updaten via de Opdrachtprompt? Volg de stappen hieronder om de software op jouw pc bij de tijd te halen. Niet elk programma voert automatisch softwareupdates uit. Die automatische updates zijn eigenlijk voorbestemd voor programma’s die in de achtergrond draaien, zoals Adobe Creative Cloud, Edge, Chrome, Microsoft Teams en Slack. Soms worden andere programma’s wel automatisch geüpdatet, maar dan enkel na het opstarten van de software. Van zodra je zo’n programma lang niet gebruikt, raakt de software dus out-of-date. Op termijn levert dit ook kwetsbaarheden op; het type kwetsbaarheden dat kwaadwillenden misbruiken om de beveiliging op je pc te ondermijnen. Windows laat je programma’s gelukkig met één simpel commando updaten via de Opdrachtprompt…