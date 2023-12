Windows 11: zo pas je de helderheid van je scherm aan

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het aanpassen van je beeldschermhelderheid kan voor verschillende doeleinden nuttig zijn. Wanneer je buiten of in een fel verlichte omgeving je computer gebruikt, is het scherm beter leesbaar als je het scherm helderder maakt. Maar om batterij te besparen of je ogen ’s avonds minder te belasten maak je je scherm beter wat donkerder. De helderheid van het scherm kan je in Windows 11 veranderen met een eenvoudige schuifregelaar. We tonen je verschillende manieren om die te vinden.

5 manieren om de helderheid van je scherm aan te passen

Zoeken in de taakbalk

De snelste manier om de schuifregelaar terug te vinden is via de taakbalk. Klik rechtsonder in de taakbalk op de icoontjes voor het wifi-netwerk,…