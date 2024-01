Win: Gratis kaarten voor spionage-actiefilm Argylle

Dua Lipa bewees in Barbie al dat ze ook kon acteren, maar lukt dat ook zónder bliksemafleider Margot Robbie? In Argylle schittert ze als dé femme fatale naast publiekslieveling Henry Cavill. Dit gaat hoe dan ook een hit worden!

We zijn weer terug om onze terugkerende bioscoop-spotlight op een aankomende topfilm te schijnen! Deze keer pakken we Argylle mee, een spionagethriller die stiekem ook boordevol comedy zit!

Waar gaat Argylle over?

Argylle is een film van het verknipte brein van Matthew Vaughn (Kingsman-franchise, Kick-) en is een scherpzinnige, grensverleggende, wereldomspannende spionagethriller. Bryce Dallas Howard (Jurassic World-franchise) vertolkt de rol van Elly Conway, de teruggetrokken auteur van een serie succesvolle spionageromans, die ’s avonds het liefst lekker thuis op de bank zit met haar laptop en haar kat Alfie. Maar als de fictieve plots van Elly’s boeken – over geheim agent Argylle en zijn…