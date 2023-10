Win: Gratis bioscoopkaarten voor Killers of the Flower Moon

Legendarische filmmaker Martin Scorsese heeft na hits als Goodfellas, The Departed en The Wolf of Wall Street weer een meesterlijke film klaar: Killers of the Flower Moon, met o.a. Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. We hoeven jou waarschijnlijk niet te vertellen dat je deze écht niet mag missen!

Martin Scorsese heeft het zelf al min of meer aangekondigd: er gaan niet heel veel films meer van hem verschijnen. Heeft natuurlijk met leeftijd te maken. Voor de glorie hoeft deze legendarische regisseur het echter ook niet meer te doen. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, en ook zijn nieuwste film Killers of the Flower Moon wordt al voor meerdere Oscars getipt. Een spannend verhaal, een cast die uit elkaar knalt van de starpower, en één van de beste regisseurs ooit – zo’n film moet je gezien hebben. En wij mogen gratis kaarten weggeven! Lees snel verder dus!

Waar gaat Killers of the Flower Moon over?

Aan het begin van de 20ste eeuw maakte de vondst van olie de…