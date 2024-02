Win: Gratis bioscoopkaarten voor Drive-Away Dolls

Scenarioschrijver Ethan Coen is terug met een heerlijke dolkomische roadmovie! Zin om gratis uit de bocht te vliegen met Drive-Away Dolls? Check dan snel verder…

Eens in de zoveel tijd komen de Coen-broers (of in dit geval één van de Coen-broers) met een nieuwe film. Wie deze fantasierijke schrijvers een beetje kent, weet dat dit vuurwerk gaat opleveren in de bioscoop. Deze keer word je meegenomen op een bizarre road trip met Drive-Away Dolls; een heerlijke film met een sterrencast waar je ú tegen zegt.

Waar gaat Drive-Away Dolls over?

In deze humoristische film, geschreven door Ethan Coen en Tricia Cooke, maken we kennis met Jamie, een onbevangen vrije geest die klaagt over de zoveelste relatiebreuk met een vriendin, en haar terughoudende vriendin Marian, die nodig eens wat losser moet worden. Op zoek naar een nieuwe start, beginnen de twee vriendinnen aan een geïmproviseerde roadtrip naar Tallahassee. Maar het gaat al snel mis als ze onderweg een groep…