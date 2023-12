Wim Beelen, grote nieuwe liefde van Sylvie Meis, verkoopt hun liefdesnestje. Zie foto’s

En zwaar onder de vraagprijs. Blijkbaar had hij haast…

Al langere tijd doen er geruchten de ronde dat Sylvie Meis en haar nieuwe grote liefde Wim Beelen op zoek zouden zijn naar een penthouse in Amsterdam. Dat zal nu ook wel moeten, want gisteren is het penthouse in Laren waar zij samenwonen verkocht.

VERKOOPPRIJS PENTHOUSE WIM BEELEN EN SYLVIE MEIS

In maart lag de vraagprijs van het penthouse op dik 5,8 miljoen euro, maar in de akte is te lezen dat het optrekje, gelegen op de tweede verdieping, is verkocht voor een prijs van 4.250.000 euro.

Op het penthouse rustte een hypotheek van 4 miljoen euro en indien Wim die helemaal zou hebben gebruikt, dan rest er nauwelijks winst. Daar zal zeker niet van wakker liggen. Quote schat tenslotte zijn vermogen op een slordige 160,miljoen euro.

INDELING PENTHOUSE WIM BEELEN EN SYLVIR MEIS

Wat krijgt de koper? De woonoppervlakte bedraagt 508 vierkante meter en in totaal zijn er vijf slaap- en vijf badkamers….