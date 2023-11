Willem van Hanegem kritisch op Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic en haalt opvallend interview aan

Willem van Hanegem is kritisch op . De middenvelder leek Ajax zondagmiddag op bezoek bij Almere City de volle buit te bezorgen, maar groeide in de blessuretijd uit tot schlemiel bij de Amsterdammers. Tahirovic veroorzaakte een strafschop en zag Almere City vanaf de stip langszij komen. Van Hanegem is niet vergeten dat de zomeraankoop er een paar weken geleden als de kippen bij was om zijn mening te geven over het vertrek van Maurice Steijn.

Tahirovic was afgelopen zomer de eerste grote aankoop van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser verbaasde in eerste instantie vriend en vijand door Branco van den Boomen transfervrij naar Amsterdam te halen en een paar weken later flink wat geld uit te geven voor de komst van Tahirovic. De middenvelder toonde zich tijdens de voorbereiding van een goede kant en kon in eerste instantie rekenen op een basisplaats in de ploeg van Steijn. Tahirovic verdween echter op een gegeven moment uit de basis en in de minuten die hij kreeg,…