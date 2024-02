Willem II wint na drie gelijke spelen op rij van De Graafschap, schokeffect bij Telstar

Koploper Willem II heeft vrijdagavond eindelijk weer eens drie punten bijgeschreven in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers waren in het uitduel met De Graafschap met 0-2 te sterk. Ook Roda JC kende een heerlijke start van het carnavalsweekend. Bij Telstar is ondertussen sprake van een bescheiden schokeffect na het ontslag van trainer Mike Snoei.

De Graafschap – Willem II 0-2

Hoewel Willem II nog altijd ruim aan kop ging op het tweede niveau, vertoonde de Tilburgse motor de afgelopen weken enige haperingen. Zowel tegen Jong Ajax als tegen Jong PSV en SC Cambuur liet de ploeg van trainer Peter Maes punten liggen, alledrie die wedstrijden eindigden in een 1-1 gelijkspel.



In Doetinchem kwam vrijdag een einde aan die serie. Thijs Oosting tekende na nog geen tien minuten spelen met zijn negende seizoenstreffer voor de 0-1 in het voordeel van de Tricolores. Kort na rust verdubbelde Ringo Meerveld de voorsprong op schitterende wijze: de…