Willem II loopt weg bij de concurrentie met ruime zege in topper – Voetbal International

De topper in de Keuken Kampioen Divisie beloofde op voorhand veel, maar de eerste helft in het Koning Willem II Stadion was toch ietwat teleurstellend. De beste kansen waren voor Ringo Meerveld (in de handen van Jan Hoekstra) en Piotr Parzyszek (op de lat gekopt), de ruststand derhalve 0-0. Even na de pauze deed Jeredy Hilterman voor hoe je wél een voorzet tot assist promoveert. Op aangeven van Nick Doodeman opende hij de score.