Willem II komt los na rode kaart VVV en verstevigt koppositie in KKD – Voetbal International

Willem II heeft vrijdag de achtste zege geboekt in negen competitiewedstrijden onder trainer Peter Maes. De Tilburgse club klom de afgelopen weken op naar de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie en staat daar na het weekend zeker ook nog. VVV-Venlo moest vrijdag buigen nadat Robert Klaasen de rode kaart kreeg.

De ploeg van Maes leek eerder een moeilijke uitwedstrijd te krijgen. VVV gaf weinig kansen weg in een eerste helft die niet bepaald sprankelend was. De beste kans was voor Raffael Behounek, die met een kopbal stuitte op doelman Jan de Boer. De eerste helft eindigde in 0-0, maar niet voordat VVV met tien man door moest. Klaasen zette een tackle in op Freek Heerkens en deed dat volgens scheidsrechter Clay Ruperti dusdanig hard dateen rode kaart op zijn plaats was.