Willem II juicht heel laat in Den Haag, NAC en Groningen klimmen – Voetbal International

Willem II had sinds de aanstelling van trainer Peter Maes pas één keer verloren, op bezoek bij Jong Ajax. Tegen nummer vier ADO, dat via Amir Absalem na een half uur de score opende, leek daar lang een volgende verlies bij te komen. De bezoekers waren al dicht bij de 1-1 via onder anderen Hilterman en Tommy St. Jago en uiteindelijk was het Hilterman die in de extra tijd voor de gelijkmaker zorgde. Absalem moest daarna nog met een tweede gele kaart van het veld.