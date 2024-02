Willem II en Martin van Geel na dit seizoen uit elkaar – Voetbal International

Vijf jaar geleden trad Van Geel in dienst bij Willem II. Hij werd aangesteld als algemeen directeur en sinds afgelopen zomer combineert hij dat met de functie van technisch directeur. Via de clubkanalen laat Van Geel weten dat hij niet langer eindverantwoordelijk wil zijn bij een club in het betaald voetbal, maar hij ziet zichzelf wel in een andere rol.