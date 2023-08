Wilfred Genee zegt hele vreemde dingen over Martien Meiland

Martien Meiland heeft zich gisteren niet voor de camera van Shownieuws vertoond. Dit volgt na een controversiële uitzending van Vandaag Inside, waarin presentator Wilfred Genee beschuldigingen tegen de ster van Chateau Meiland voorlas.

Martien in de bosjes

De beschuldigingen zijn afkomstig uit een aankomend boek van Caroline van Eeden, de voormalige vrienden van Meiland. In de uitzending van Vandaag Inside werden ernstige beschuldigingen tegen Martien Meiland geuit. Wilfred Genee las deze beschuldigingen even doodleuk voor. Zo zou Martien regelmatig aan aan parke*rplaatss*ks in de bosjes doen.

Verjaardag

Martien Meiland vierde gisteren zijn 62ste verjaardag, maar koos ervoor om niet voor de camera van Shownieuws te verschijnen toen ze aan de ceur kwamen bij Code Rosé. Een verslaggeefster van het programma had vooraf contact opgenomen en mocht bloemen afgeven, maar Meiland zelf was niet aanwezig om deze in ontvangst te nemen. Zijn vrouw Erica en…