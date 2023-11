Wilfred Genee noemt Pieter Omtzigt achter de schermen bij Vandaag Inside nog nét geen ‘klein kind’

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee uit zijn zorgen over het aanstaande SBS-lijsttrekkersdebat. “Ik heb echt het vermoeden dat die niet komt,” zegt Genee, verwijzend naar Pieter Omtzigt, een van de peilingfavorieten. Deze zorgen worden gedeeld door Sam Hagens, die vooral bezorgd is over het feit dat de lijsttrekkers de vragen vooraf niet kennen.

Politiek in Vandaag Inside

Tijdens een recente aflevering van ‘In de Wandelgangen’ bij Vandaag Inside, komt het gesprek op het aanstaande SBS-lijsttrekkersdebat. De spanning is duidelijk merkbaar. Sam Hagens uit zijn bezorgdheid dat sommige genodigden, waaronder Pieter Omtzigt, mogelijk niet zullen verschijnen. “Er zijn enkele vragen die echt lastig te verdedigen zijn,” merkt Sam op, een regelmatige gast bij Vandaag Inside. Wilfred Genee vraagt zich hardop af of de vragen vooraf naar hem gestuurd zullen worden, waarop Hagens vraagt: “Wil je dat?” Wilfred antwoordt vastberaden: “Ik doe gewoon mijn ding.”

Wilfred…