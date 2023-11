Wilfred Genee krijgt klappen na positieve woorden over Ajax: ‘Pleur toch op jongen’

Doorgewinterde Feyenoorder Boskamp schrok misschien wel een beetje van zichzelf toen hij Ajax een redelijke kans gaf tegen Brighton. De oplossing? Even goed afreageren op Wilfred Genee!

Boskamp wil helemaal niet over Ajax praten

De Instagramvideo begon op een ontspannen toon met Genee die Boskamp geduldig introduceerde in de wereld van social media. “Hé Jan, dit is nou social media. Kijk: iemand met een telefoon”, legde de ‘Vandaag Inside’-presentator uit. Jan, onverstoord door de technologie, reageerde met een scherpe reactie: “Ja, dat heb ik net van Wimpie gezien, ze hebben mij ook een keer bij ’n pipi gehad. Kun je dat nog herinneren?” grapte hij, refererend aan een eerder incident waarbij alleen zijn voorhoofd zichtbaar was.

Het gesprek nam echter een fysieke wending toen Wilfred Genee, ook bekend als ‘ladyshave’, Boskamp om een voorspelling vroeg voor de aanstaande wedstrijd tussen Ajax en Brighton. De trouwe Feyenoorder verraste met een voorzichtige…