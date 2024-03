Wilfred Genee in paniek; Veronica Offside verdwijnt van de buis

Veronica Offside is diep in de gevarenzone beland… Gaat het programma er een einde aan maken?

Wilfred Genee moet zich volgens kijkcijfer expert Tina Nijkamp enorm veel zorgen maken om Veronica Offside. De cijfers zouden namelijk niet lager kunnen! Wanneer zal het programma ermee moeten stoppen?

Wilfred Genee is ernstig bezorgd over slechte kijkcijfers bij Veronica Offside

Onze kijkcijferexpert Tina Nijkamp zorgt ervoor dat Wilfred Genee in paniek schiet. Veronica Offside doet het namelijk niet zo goed… Tina Nijkamp maakt het zeer duidelijk dat het al niet super goed ging met het programma. Maar nu zit het programma echt diep in de problemen… Ze hebben namelijk nog maar 147.000 kijkers en 3.5% aandeel in 25-54 jaar. Tina vertelt ons dan ook dat het de een na laagste score ooit is. In september 2022 scoorde de show eenmalig lager: 137.000. Wilfred Genee, Andy van der Meijde en Wesley Sneijder mogen zich allemaal zorgen maken volgens Tina omdat er dus weinig kans is dat dit…