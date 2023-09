Wil je een slim huis? Zo start je! 

Je hoort er steeds meer over; je huis verduurzamen en slimmer maken. Vaak gaat het één hand in hand met het ander. Voor de liefhebber kan dit voelen als een feestje en is elke toevoeging en ontwikkeling meteen een reden om naar de winkel te rennen. Voor de ander kan er een kleine drempel zijn. Doordat de trends en ontwikkelingen zich zó snel elkaar opvolgen kan het zijn dat er een gevoel van ‘de boot missen’ ontstaat, en er daarom maar geen eens gestart wordt. Een gemiste kans, want het kan wel degelijk veel brengen. Wat dat is en hoe je start? Lees snel verder.

De basis

De basis voor een slim huis is vaak de smartphone. Hét apparaatje wat je altijd bij je hebt en vanwaar je alles kunt regelen, monitoren en aansturen. Het hebben van een smartphone is dan ook cruciaal om je huis slim te maken. Het hebben van een goede telefoon met een sterk besturingssysteem zoals IOS is hierbij een enorme aanrader. Welke telefoon daarvoor op dit moment een goede keuze is?…