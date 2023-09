Rachel Hazes wil geen oorlog of ruzie, maar duidelijke antwoorden halen in de rechtbank. Ze vindt het kortzichtig als de media schrijven dat ze een vaste klant is in de rechtbank en alleen maar ruzie met iedereen maakt.

Rachel Hazes in de rechtbank

Rachel was aanwezig op de boeklancering van de nieuwe roman van Heleen van Royen. Zij heeft de komst van juicekanalen gebruikt voor haar nieuwe boek Juice – Heleen van Royen. Rachel, die groot fan is van Heleen, vertelt maandag in een gesprek met Shownieuws over haar strijd voor gerechtigheid.

De weduwe van André Hazes staat er inmiddels om bekend vaste klant te zijn in de rechtbank. Ze stond onlangs in de rechtbank voor de rechtszaak tegen Roxeanne Hazes, haar eigen dochter. Heel Nederland heeft kunnen lezen wat er in de rechtszaak werd gezegd.

Rachel sleepte haar beste vriendin en zakenpartner Marieke van Beek voor de rechter. Rachel is naar eigen zeggen genoodzaakt om alle conflicten in haar leven via de rechter te laten lopen en is…