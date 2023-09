Wijnaldum maakt na 76 seconden eerste treffer in Saoedi-Arabië – Voetbal International

Na zijn debuut heeft Georginio Wijnaldum ook zijn eerste doelpunt te pakken in Saoedi-Arabië. De 32-jarige middenvelder zette zijn club Al-Ettifaq al vroeg op voorsprong in de wedstrijd tegen Al-Ta’ee.

Wijnaldum stond donderdag opnieuw in de basis, samen met onder anderen Jordan Henderson, Demarai Gray en Moussa Dembélé. Na één minuut en zestien seconden had Wijnaldum zijn eerste doelpunt al te pakken. Na een combinatie met Dembélé schoot de middenvelder raak.

Dembélé scoorde voor de rust zelf ook en dat was ook hard nodig. Al-Ta’ee had zich na de treffer van Wijnaldum namelijk terug geknokt en leidde dankzij twee goals van Bernard Mensah. Wijnaldum scoorde later in het duel nog eens (3-3) en Al-Ettifaq…