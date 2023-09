Wijffels vraagt zich af wat er zou gebeuren als PSV een poging doet voor Feyenoords Geertruida

Maarten Wijffels heeft een zeer opvallende suggestie gedaan in de podcast van het Algemeen Dagblad. De journalist vroeg zich hardop af wat er zou gebeuren als PSV een poging zou doen om Lutsharel Geertruida last minute bij Feyenoord op te pikken. Dat zorgde voor veel verbazing in Rotterdam-Zuid, ondanks dat het achteraf geen serieuze suggestie bleek.

De journalist van het AD stelde redelijk uit het niets in de podcast toen het ging over nieuwe verdedigers voor PSV, de vraag wat er zou gebeuren als ze Geertruida voor 25 miljoen euro zouden kopen bij Feyenoord. PSV zoekt achterin een type Geertruida. “Een beetje de Ruud Gullit-tactiek”, reageerde presentator Etienne Verhoeff daarop. Wijffels: “Het is maar even zo gechargeerd gezegd. Maar stel dat PSV zegt, we doen een last minute overval op Geertruida. Dat zou wat zijn.”



Daarop stelde Verhoeff al waarschuwend dat de journalist zich met die opmerking vermoedelijk niet bepaald populair…

