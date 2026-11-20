Op deze manieren kan wifi je signaal verzwakken

Doorgaans geldt het volgende principe bij internet voor thuis: hoe groter je huis, hoe lastiger het bereik op sommige plaatsen kan zijn. Maar dat heeft niet alleen met de oppervlakte te maken. Ook andere aspecten spelen daarbij een belangrijke rol.

Meerdere verdiepingen

Heeft je huis meerdere verdiepingen? Dan is de kans groot dat je vrij snel te maken hebt met minder bereik. Voor de radiogolven zijn de meerdere verdiepingen namelijk flinke obstakels. De golven worden dan geblokkeerd door gewapend beton, vloerverwarming, dikke stenen en andere zaken. Daar komt ook nog bij dat routers horizontaal of schuin uitstralen en dus niet verticaal, wat het nog eens een extra uitdaging maakt. Dus vaak ervaar je al problemen op de tweede verdieping, maar helemaal als je ook nog een zolder of een woning hebt die helemaal naar boven is gebouwd.

Dikke muren

Wanneer je een grote oppervlakte hebt, dan kun je bij wifi in een groot huis ook op een andere manier flinke problemen ervaren: door dikke muren van gewapend beton en staal. De reden daarachter is vrij simpel: beton is heel erg dicht materiaal en staat bekend om zijn absorberende werking bij radiogolven. Ook het wapeningsnet heeft een negatief effect, want die kaatst de golven direct weer terug. En de golven worden ook geabsorbeerd door vocht. Heb je dus muren met veel waterleidingen of bijvoorbeeld een hele oude woning? Dan zal je merken dat dit vocht ook een heel negatief effect heeft.

Metalen glas

Van de bovenstaande redenen voor een slecht bereik had je wellicht al gehoord. Maar wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten: ook modern isolatieglas staat bekend om zijn blokkerende werking. Zeker als het ‘metalen’ glas betreft. Hoe meer geïsoleerd het glas, hoe slechter het voor je wifi is. En metalen glas heeft aan de binnenkant van de ruit een microscopisch dun laagje metaaloxide, vaak zilver. Dit laagje kaatst de warmtestraling terug om je huis te isoleren. En glas heeft ook een ‘spiegel’ effect. Het signaal stuitert dus snel terug de woning in. Dit is met name een probleem voor mensen die wifi ook buitenshuis willen gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld vaak in de tuin zit, een serre hebt of van je tuinhuisje een werkplaats hebt gemaakt. In al die gevallen volstaat ‘reguliere’ wifi bijna niet.

Dit zijn de beste oplossingen

Glasvezel zorgt voor snel en hoogwaardig internet. Maar de constructie van je huis kan dus altijd roet in het eten gooien. Gelukkig staat de technologie niet voor niets en is een zwak wifi-signaal op verschillende manieren op te lossen! We zullen de verschillende oplossingen even uitlichten en ook de voordelen en nadelen per oplossing.

Wifi-versterker

Een van de meer ‘eenvoudige’ oplossingen is het gebruik van een wifi-versterker. Deze werkt vrij eenvoudig. De versterker vangt het signaal op en stuurt het opnieuw uit. Het is een erg goedkope oplossing die ook nog eens gemakkelijk te installeren is. Je kan de versterker namelijk zo in het stopcontact stoppen. Een wifi-versterker brengt echter ook een groot nadeel met zich mee: de snelheid wordt vaak gehalveerd en als je basissignaal al zwak is, dan zal het ook weinig effect hebben.

Bekabeld access point

Een meer geavanceerde oplossing is een bekabelde access point. Deze is met name geschikt voor nieuwbouwwoningen of huizen die zijn voorzien van betonnen vloeren. De bekabeling lost het gehele probleem op, maar de kabel moet je wel door loze leidingen of het trappengat trekken.

Draad Mesh Wifi-systeem

Toch liever een draadloze oplossing? Dan kun je kiezen voor het Mesh-systeem. Bij dit systeem zet je meerdere ‘stations’ neer die gezamenlijk zorgen voor een naadloos netwerk. Het werkt een stuk beter dan een wifi-versterker en voor oudere huizen met een houten vloer is het ideaal!