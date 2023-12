WiFi 7 router Netgear Nighthawk RS700S krijgt mesh update in 2024

De Netgear Nighthawk RS700S wijkt qua design flink af van de bekende hoekige modellen, maar gebruikt het nieuwe ontwerp direct nuttig.

Onder de naam Nighthawk positioneert Netgear stand alone routers in het hogere segment. Vaak gericht op gamers, maar niet uitsluitend. De Nighthawk RS700S is de eerste met WiFi 7-ondersteuning.

Eerdere Nighthawk routers hadden een consistent herkenbaar uiterlijk dat niet geheel toevallig deed denken aan de befaamde F-117 stealth bommenwerper met dezelfde naam. De Netgear Nighthawk RS700S slaat een nieuwe weg in qua designtaal, want deze verticaal te plaatsen colom doet alleen met zijn zwarte kleur en het gebruik van hoekige vlakken nog denken aan de eerdere modellen. Het nieuwe design heeft ook een functie, maar is meteen een mooie manier om duidelijk te maken dat er nieuwe techniek aan boord is. De RS700S werkt namelijk met de WiFi 7-standaard.

Netgear Nighthawk RS700S: tot 19 gigabit door de lucht

Die standaard maakt…