Wietze de Jager sleept koper van zijn villa voor de rechter!

En eist maar liefst een vette 120.000 euro……

Voormalig radio 538 DJ Wietze de Jager eist van een stel dat vorig jaar zijn villa wilde kopen 120.000 euro. Helaas konden zij de hypotheek niet rondkrijgen en volgens Wietze zouden ze daar niet genoeg inspanningen voor hebben gepleegd.

Wat was er gebeurd? In november 2022 had Wietze zijn villa in Zwolle te koop gezet voor een prijs van 1.250.000 euro. Al snel vond hij een potentiele koper.. Het stel bracht een bod uit en die accepteerde Wietze.

Wel had de koper in het koopcontract een financieringsvoorbehoud laten opnemen. Dat betekent dat wanneer zij geen hypotheek konden krijgen, de koop zou worden geannuleerd. En daar wringt de schoen.

Het stel bleek moeite te hebben met het krijgen van een hypotheek en het koopcontract werd verscheurd. Hierdoor had Wietze, volgens zijn eigen zeggen, behoorlijk schade door geleden.

Zo waren de huizenprijzen in de tussentijd flink gedaald, waardoor hij de villa…