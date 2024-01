Wiegman vestigt record met vierde uitverkiezing als Coach van het Jaar – Voetbal International

Sarina Wiegman is voor de vierde keer uitgeroepen tot Trainer van het Jaar door de FIFA in het vrouwenvoetbal. De 54-jarige Haagse bleef Barcelona-trainer Jonathan Giráldez en Chelsea-coach Emma Hayes voor tijdens de verkiezing van 2023.

Vilda, zelf ook niet van onbesproken gedrag, behoorde niet tot de genomineerden van de FIFA. In een eerder stadium vielen Peter Gerhardsson (Zweden) en Tony Gustavsson (Australië) af. Wiegman haalde net als de voorgaande zes jaren wel de finale en staat nu voor de vierde keer op de bovenste tree bij de FIFA-awards. In 2017 en 2020 won ze de prijs ook al wegens de successen die ze boekte met de Nederlandse vrouwen.

Wiegman is de enige trainer in het vrouwenvoetbal die de FIFA-prijs voor Trainer van het Jaar vier keer won. De Duitse Silvia Neid was tot nu toe gedeeld recordhouder met drie onderscheidingen (2010, 2013 en 2016). De Amerikaanse bondscoach Jill Ellis werd twee keer Trainer van het Jaar (2015 en 2019). In het mannenvoetbal stond…