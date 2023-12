Wie zijn momenteel de 3 grootste crypto investeerders?

In een eerder artikel is al aangegeven dat de bitcoin nogal aan het verdwijnen is op de beurzen. Een hoop handelaren hebben er geen vertrouwen meer in, terwijl aan de andere kant een aantal lange termijn crypto investeerders hier nu goed gebruik van maken, want ze hebben nog wel degelijk het geloof in een stijging van de waarde. Dan is de volgende vraag: wie zijn dit precies?

Allereerst is het goed om te weten dat het aantal bedrijven dat investeert in crypto over het algemeen, al vrij divers zijn. Zo heb je uiteraard één van de bekendste en dat is Tesla. Het populaire bedrijf van Elon Musk, waar hij bitcoin accepteert als betaalmiddel. Vervolgens heb je het veel besproken softwarebedrijf genaamd MicroStrategy en over dit bedrijf lees je hier meer over.

MicroStrategy

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, is MicroStrategy op dit moment het bedrijf dat het meeste investeert in bitcoin. Wel is het zo dat je hierbij de exchanges achterwege laat. Het is ook niet zo gek dat…