Op 16 september 2023 is Wimie Wilhelm op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Volgens haar agentschap ging ze erg snel achteruit. Ze is maar 62 jaar oud geworden. De oud-cabaretier laat een dochter, zus en ex-man achter waarmee ze in 2008 scheidde.

Het is niet duidelijk wie de partner van Wimie Wilhelm was.

