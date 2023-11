Wie is Hella Huzinga en waarom is iedereen boos op haar?

Hella Huizinga (40) is een naam die synoniem staat voor luxe in de wereld van evenementenplanning. Als de creatieve kracht achter het gerenommeerde evenementenbureau My Greatest Event heeft Hella zich genesteld als dé persoon die je moet bellen voor dure feestjes. Daarnaast kreeg ze bekendheid door haar verschijning in The Real Housewives of Amsterdam. Tegenwoordig kent men haar als de luxepoes uit de BOOS-uitzending van Tim Hofman die haar stagiaires niet betaalt.

Hella Huizinga in BOOS

In de nieuwste aflevering van het programma BOOS komt Hella Huizinga aardig in de problemen. Presentator Tim Hofman heeft al beelden online gedeeld, waarin we zien dat Hella haar rekeningen niet betaalt. Hij praat over een groot bedrag voor haar verjaardag en zegt dat ze ook geld uitgaf aan een concert voor ‘inspiratie’.

Hella cash

Wanneer Tim haar daarover vragens telt, vertelt Hella dat haar werk zwaar is. Ze werkt elke dag, wel zestien uur lang. Het filmpje zorgt…