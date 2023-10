Wie is de vriendin van Bart Verbruggen?

Naar alle waarschijnlijkheid maakt Bart Verbruggen vanavond zijn debuut in Oranje. De 21-jarige Zwollenaar wordt volgens nu.nl de jongste debutant in 56 jaar op zijn positie.

De keeper van Brighton is relatief onbekend in Nederland. Logisch! Bart kwam nooit in actie voor een eerste elftal van een eredivisieclub. Op 26 augustus 2020 maakte Bart de overstap van de jeugd van NAC Breda naar het Belgische RSC Anderlecht.

Afgelopen zomer werd hij verkocht aan de Engelse topclub voor 20 miljoen euro. Hoewel het enorm goed gaat met zijn voetbalcarrière, heeft Bart het geluk in de liefde nog niet gevonden. Bart Verbruggen is nog vrijgezel.

