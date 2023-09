Nadat Ajax in de eerste helft al 0-3 achterstond in de klassieker, werd de wedstrijd gestaakt. Er werd meerdere keren vuurwerk op het veld gegooid. De afgelopen transferperiode gaf Sven Mislintat méér dan 100 miljoen euro uit. Doordat Ajax sindsdien extreem slecht presteert, is Sven zondag ontslagen.

Het lijkt ook niet goed te gaan in zijn liefdesleven. De oud-technische directuer van Ajax is namelijk nog vrijgezel, hij heeft nog geen vriendin.

Lees verder bij spelersvrouw.nl