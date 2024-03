Wie Is De Mol? zwaar onder vuur na rel tijdens finale-uitzending: ‘Hoe kon dit zo misgaan?’

Alles ging fout bij de live finale-uitzending van Wie is de Mol! Toch heeft de kijker hier weinig van gemerkt…

9 maart was de live finale-uitzending van het programma Wie is de Mol? Normaal is het een groot feest omdat je dan echt krijgt te weten wie dus de mol is. Maar tijdens de live-uitzending ging er een hoop mis. Zó erg, dat AVROTROS naderhand een onderzoek gaat doen…

Tina Nijkamp: Rel bij Wie is de Mol? live-uitzending

De finale vond plaats bij het Vondelpark waar weer ontzettend veel mensen stonden te kijken. AVROTROS had dit jaar exclusieve tickets aangeboden. Je kon helemaal vooraan staan buiten of voor een ‘VIP kaartje’ kiezen waarbij je binnen zou zitten met een groot scherm en daarna een Meet en Greet met alle kandidaten.

Maar na de uitzending horen we hoe de ‘VIP treatment’ echt was… Ze laten weten dat het ontzettend benauwd was in de ruimte, en waren mensen aan het duwen en trekken en alles was gewoon slecht geregeld. Totaal niet gezellig, veel te…