Whales bezitten 33% van alle Ethereum en blijven verkopen

Het lijkt erop dat een gigantisch deel van alle Ethereum in handen is van een relatief kleine groep investeerders. Whales met meer dan 1 miljoen aan Ethereum bezitten volgens het on-chain analysplatform Santiment namelijk 32,2 procent van alle Ethers.

In tegenstelling tot Bitcoin whales lijken de whales die Ethereum bezitten dit echter niet voor de lange termijn te doen.

Verkopen Ethereum zetten door

Nu bekend is dat bijna 33 procent van alle Ethereum in handen is van whales met tenminste 1 miljoen Ether, weten we dat de munt erg geconcentreerd is bij een kleine groep rijken. Al moeten we daarbij vermelden dat het mogelijk is dat hierbij ook beursplatformen en stablecoin-uitgevers zitten.

Dat zijn partijen die Ethers vasthouden namens hun gebruikers, waardoor de daadwerkelijke cijfers wel wat anders kunnen zijn.

Volgens data van Glassnode zit er in ieder geval een “duidelijk verschil” tussen het gedrag van grote Bitcoin investeerders en tokenhouders van…