Wervelend Brighton imponeert en pijnigt in titelstrijd afhakend Spurs – Voetbal International

Brighton & Hove Albion heeft donderdagavond op imponerende wijze afgerekend met Tottenham Hotspur. In een geweldige wedstrijd werd de Engelse topclub met lege handen naar huis gestuurd. Jan Paul van Hecke was een van de uitblinkers.

Brighton & Hove Albion krijgt dit jaar wederom veel complimenten, maar onderweg liet de ploeg van de veelgeprezen manager Roberto de Zerbi ook veel punten liggen. Tottenham Hotspur – dat Micky van de Ven al tijden mist – zakte na een weergaloze start van het seizoen ook wat weg. De belangen in de kuststad waren daarom groot. Oranje-doelman Bart Verbruggen moest het vanaf de bank aanzien, omdat concurrent Jason Steele dit keer de voorkeur kreeg. Joël Veltman zat door een blessure op de tribune.

Wel in de formatie van De Zerbi: Van Hecke. De verdediger kwam vorig jaar rond deze tijd nog niet in de plannen van zijn oefenmeester voor, maar is bezig aan een sensationele…