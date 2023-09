werkenden gaan er netto tientallen euro’s op vooruit

Leestijd: < 1 minuten

Werkende Nederlanders gaan er volgend jaar meerdere tientjes per maand op vooruit dankzij de plannen die het kabinet aankondigde tijdens Prinsjesdag. Dit berekende HR-dienstverlener Visma Raet dinsdag. Werknemers met een modaal inkomen krijgen volgend jaar bijna 2,6 procent meer nettoloon per maand, dat is 67,42 euro meer vergeleken met dit jaar.

Een modaal inkomen komt volgens Visma Raet neer op 3086 euro per maand. Wie straks twee keer modaal verdient, oftewel 6172 euro, gaat er volgens de berekeningen 1,69 procent op vooruit. Zij krijgen er dan netto 70,59 euro per maand bij. In al zijn berekeningen heeft Visma Raet eventuele wijzigingen in de pensioenpremies niet meegenomen.

Bij het minimumloon hangt het volgens Visma Raet erg af van hoeveel uur per week je aan de slag bent. Mensen met een minimumloon die 36 uur per week werken, zien hun netto-inkomen stijgen met 66,60 euro, ongeveer 3,6 procent meer dan in januari dit jaar. Minimumloners met een…