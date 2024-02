Werk jij in een veilige werkomgeving?

En hiermee bedoelen we niet alleen of de trap veilig is en of er geen draden over de vloer liggen waarover je zou kunnen struikelen. Een veilige werkomgeving is namelijk veel meer dan dat. Een veilige werkomgeving is ook een werkomgeving waarin er op een professionele en respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Waarin ruimte is voor iedereen. In dit blog benoemen we enkele aspecten die essentieel zijn voor een veilige werkomgeving en die je kunnen helpen om deze ook binnen jouw bedrijf te realiseren.

Definitie van een veilige werkomgeving

Er bestaat natuurlijk geen vaste definitie van wat een veilige werkomgeving is. Maar ruwweg zou je kunnen zeggen dat in een veilige werkomgeving iedereen zich prettig voelt, er ruimte is om jezelf te zijn ongeacht je afkomst, geloof of seksuele geaardheid. Er ruimte is om fouten te maken, zonder hierop te worden afgerekend en je wordt positief gestimuleerd om jezelf te blijven ontwikkelen.

Voorbeeldgedrag

Het creëren en in stand…