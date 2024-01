Wereldwijde aandelenfondsen spelen pas recent in op…

De verduurzaming van de wereldwijde economie is hand in hand gegaan met de introductie van auto’s die worden aangedreven door een elektrische motor en daarmee het wagenpark dat draait op fossiele brandstoffen aan het vervangen is. Van alle auto’s die wereldwijd rondrijden hebben nog altijd 97,8% een motor die benzine, diesel of gas verbrandt.

Daarmee lijkt het belang van elektrische voertuigen nog minimiem, maar anders wordt het plaatje wanneer naar de verkoop van nieuwe auto’s wordt gekeken. In 2023 was wereldwijd bijna 1 op de 5 verkochte auto’s elektrisch, terwijl dat vier jaar geleden nog maar 4 procent was. De verkoop van elektrische auto’s ondergaat dus een exponentiële groei.

Deze ontwikkeling is ook op de beurs niet onopgemerkt gebleven. De auto-industrie is door de transitie naar elektrisch weer duidelijk belangrijker geworden, nadat die lange tijd van weinig betekenis is geweest.

Zo was de automobielindustrie ooit juist een spil in de Amerikaanse economie. In…

Lees verder bij www.morningstar.nl