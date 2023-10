Wereldkampioen Di María kondigt afscheid als international aan – Voetbal International

Ángel Di María is bezig aan zijn laatste maanden als international van Argentinië. De 35-jarige aanvaller heeft aangekondigd te stoppen na de komende editie van Copa América, in de zomer van 2024.

Omdat Di María over ruim een half jaar pas stopt, heeft de aanvaller van Benfica nog de kans om te stijgen op de recordlijst van Argentinië. Hij staat momenteel op 134 interlands, 11 minder dan nummer drie Javier Zanetti en 13 minder dan nummer twee Javier Mascherano. Lionel Messi is met 177 interlands niet meer in te halen voor de stoppende Di María.

Op 6 september 2008 debuteerde hij in het nationale elftal van Argentinië, nadat hij kort daarvoor met het Olympisch elftal van Argentinië kampioen was geworden in China. Di María maakte in de finale om het goud tegen Nigeria de enige goal, in een elftal met onder anderen Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano en Juan Román Riquelme.