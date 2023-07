Wenkbrauwen Verven? Dit zijn de Nadelen & Voordelen

Vroeger wilden vrouwen dat hun wenkbrauwen bij hun haarkleur pasten, maar de nieuwste trend in de wenkbrauw “mode” is om juist contrasterende wenkbrauwen te hebben.

Zowel op de catwalk als in het echt zien we steeds vaker donkere, gedefinieerde wenkbrauwen met blond haar en de tegenovergestelde combinatie van bleke wenkbrauwen en donker haar. Sommige vrouwen kleuren hun wenkbrauwen om deze look te krijgen – maar is dat een veilig idee?

Hoe werkt wenkbrauwverf?

Wenkbrauwverf gebruikt dezelfde technologie als permanente haarverf en veel vrouwen gebruiken gewone haarverf voor hun wenkbrauwen. Deze gebruikte chemicaliën worden “oxidatieve kleurstoffen” genoemd omdat ze gemengd moeten worden met een oxidatiemiddel (meestal waterstofperoxide) voordat ze werken. Het oxidatiemiddel zorgt ervoor dat de kleurstofmoleculen polymeriseren, of zich aan elkaar koppelen, om intense tinten te creëren.

Voor- en nadelen van wenkbrauwen verven

Zoals alles heeft ook het verven van wenkbrauwen zijn voor- en nadelen, maar waar we ons hier echt op moeten richten is het vinden van oplossingen voor de problemen die zich voordoen bij het verven van wenkbrauwen. Dit zijn enkele van de voor- en nadelen van de procedure:

Voordelen

Wenkbrauwen verven duurt niet meer dan 10-15 minuten – het is snel en vrij eenvoudig. Dat maakt het een redelijk proces als je kijkt naar de benodigde tijd.

Als het eenmaal gedaan is, kunnen de openingen tussen de wenkbrauwhaartjes worden opgevuld met een oogpotlood en het verven van de wenkbrauwen helpt bij het bepalen van de grens van de wenkbrauwlijn voor een perfecte make-up look.

Omdat het de wenkbrauwhaartjes donkerder maakt, wordt het gemakkelijk om te zien waar je de haartjes moet weghalen omdat zelfs de fijnste en dunste haartjes visueel sterker worden.

Wenkbrauwen lijken hierdoor dikker.

Getinte wenkbrauwen geven een frisse uitstraling aan het gezicht omdat ze de andere gelaatstrekken definiëren en versterken.

Gezichtsuitdrukkingen zijn actiever met getinte wenkbrauwen. Het beschrijft de uitstraling van een persoon op het eerste gezicht dankzij perfect gevormde wenkbrauwen.

Het laat je wenkbrauwen dikker en scherper lijken.

Getinte wenkbrauwen geven het gezicht een donkerdere en meer verbeterde uitstraling.

Nadelen van wenkbrauwen verven

Sommige mensen kunnen allergisch reageren op de chemicaliën die worden gebruikt in wenkbrauwverfproducten. Het is essentieel om altijd een patchtest uit te voeren voordat je je wenkbrauwverven laat doen om mogelijke allergieën te identificeren.

Wenkbrauwverven kan in sommige gevallen prijzig zijn, vooral als je ervoor kiest om het regelmatig te laten bijwerken. Het is belangrijk om rekening te houden met de kosten bij het overwegen van deze behandeling.

Na verloop van tijd zal de verf vervagen en uitgroeien. Dit kan resulteren in een minder gedefinieerde look. Het verven van wenkbrauwen duurt 2-4 weken, het is geen permanente behandeling en moet van tijd tot tijd worden ververst.

Het type kleurstof dat wordt gebruikt moet zorgvuldig worden getest, anders veroorzaakt het irritatie.

Je moet voorzichtig zijn met het schrobben van je gezicht, want hard en slordig schrobben kan leiden tot het verwijderen van de kleurstof of het lichter maken van de tint van de wenkbrauwverf.

De hoeveelheid blootstelling aan de zon bepaalt ook de uitlooptijd van wenkbrauwverf.

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden is het controleren van de groeisnelheid van de wenkbrauwhaartjes en hoe snel ze uitvallen.

Als barrièrecrème niet zorgvuldig wordt aangebracht op de huid rond de wenkbrauw en de kleurstof raakt deze, dan zal het een vlek achterlaten die dagen kan blijven zitten.

De vorm van de wenkbrauw en het tijdstip van aanbrengen en verwijderen van de verf moeten perfect zijn om de beste resultaten te krijgen.

Al deze nadelen kunnen beperkt worden door een zorgvuldige en doordachte selectie van de gebruikte producten, professionele hulp, het volgen van de instructies en het uitvoeren van de procedure volgens de regels. Ongeacht de behandeling moet je voorzorgsmaatregelen nemen; voor, tijdens en zelfs na de behandeling. En gebruik alleen die producten die door professionals worden aanbevolen, want huismiddeltjes kunnen slecht uitpakken en de verzorging van je huid moet je eerste prioriteit zijn.