Wenkbrauwen André Hazes shockeren fans: ‘Straks verbrandt hij!’

De wenkbrauwen van André Hazes gingen afgelopen weekend behoorlijk viraal. Gister plaatste de superster namelijk een filmpje op zijn Instagram, waarin hij aankondigde 3 miljoen streams te hebben bereikt op Spotify. In plaats van dat alle aandacht naar dat daverend succes ging, waren zijn volgers meer onder de indruk van zijn geschoren voorhoofdvacht.

Bonaire

In het filmpje kondigt Hazes aan naar Bonaire te vertrekken voor een schrijfkamp. Daar, onder de gloeiende zon, gaat hij met een groep grote denkers nieuwe nummers verzinnen. Tooske Ragas, presentatrice van Shownieuws, maakt zich ernstig zorgen over de UV-straling op zijn nakende voorhoofdhuid. Dré heeft namelijk zijn wenkies deels geschoren.

Verbrande huid

André Hazes was afgelopen weekend bij kapper Hanni om zijn coupe te bewerken, maar het lijkt erop dat Hanni is uitgeschoten met de tondeuse. Hazes heeft namelijk drie strepen in zijn wenkbrauw. Volgens Tooske is de timing van deze look heel…