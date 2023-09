Alles Over Wendy van Hout, vriendin van Peter Gillis

Het liefdesleven van de welbekende vakantieparkkoning, Peter Gillis, heeft onlangs opnieuw de schijnwerpers opgezocht na zijn breuk met Nicol Kremers. Dit keer heeft hij zijn hart verloren aan de charmante Wendy van Hout, een 39-jarige onderneemster uit Eindhoven. Maar wie is Wendy van Hout eigenlijk?

Wie is Wendy van Hout?

De 20 jaar jongere nieuwe vriendin van Peter, Wendy van Hout, komt uit een familie die letterlijk de kermis heeft meegemaakt – een gezin met zowel een oudere als een jongere broer. Maar Wendy is allesbehalve een kermisattractie. Ze heeft haar eigen bijzondere verhaal te vertellen.

Het is ingewikkeld

Wendy woont momenteel in Soest en is moeder van maar liefst vijf kinderen, variërend in leeftijd van 19 tot 4 jaar. Het schijnt dat Wendy deze kinderen heeft gekregen met drie verschillende mannen. Interessant genoeg is Wendy naar verluidt de ex-partner van Mike Maaskant, die op zijn beurt weer een voormalige vlam van Nicol Kremers was. Het lijkt erop dat de liefde een ingewikkeld web heeft gesponnen in hun wereld.

Maar het contact is goed

Een opmerkelijk aspect van Wendy’s leven is dat ze niet alleen met haar kinderen, maar ook met hun vaders door één deur kan. Wendy’s oudste kinderen van 19 en 17 jaar wonen en studeren zelfs in Frankrijk, maar komen regelmatig naar Nederland om hun moeder te zien. De drie jongste zoons van 11, 9 en 4 jaar ziet Wendy vaker, waardoor haar huis altijd bruisend en levendig is.

Ondernemersbloed

Nu vraag je je misschien af, waarom is Wendy met Peter Gillis? Nou, het is zeker niet om zijn portemonnee, want Wendy kan naar eigen zeggen heel goed haar eigen broek ophouden. In haar jeugd werkte Wendy op de kermis en reisde ze mee met de kermisfamilie. Vanaf 2010 begon ze met de handel in tassen en accessoires, wat later uitgroeide tot twee kledingwinkels. Helaas gingen die uiteindelijk failliet, maar Wendy gaf niet op. In 2019 begon ze met een opleiding tot tatoeëerder en opende ze haar eigen tattooshop. En alsof dat nog niet genoeg was, startte Wendy in 2021 haar eigen webshop 365fashion.nl om kleding te verkopen. Ze hecht veel waarde aan haar financiële onafhankelijkheid.

Dus Wendy is geen golddigger… Toch?

De vraag die velen bezighoudt, is of Wendy bij Peter is voor zijn geld. In Massa is Kassa zegt Peter dat hij niet op zoek is naar een golddigger.

Maar of Wendy bij Peter is voor het geld of niet, daar zijn de meningen nog over verdeeld.

Ironisch genoeg speelde Wendy in 2017 in een muziekclip met de naam “Jij bent een Golddigger.” Was dit een voorspellende rol of gewoon toeval? Wendy heeft echter aangegeven dat ze niet op de zak van Peter wil teren. Nee, ze wil haar eigen geld verdienen.

Een eigen bedrijfsruimte

Om haar webshop draaiende te houden, heeft Wendy een bedrijfsunit in Soest gehuurd. De ruimte beslaat ongeveer 100 vierkante meter en is verdeeld over twee verdiepingen. Er is zelfs een keuken en een laminaatvloer. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Wendy één parkeerplaats voor haar bedrijf. Dit alles moet Peter geruststellen dat ze haar eigen boontjes kan doppen.

De eerste ontmoeting tussen Peter & Wendy

Laten we teruggaan naar het moment waarop Wendy en Peter elkaar ontmoetten. Dit sprookje begon op het openingsweekend van Oostappen Park Blauwe Meer in Lommel. Wendy was op zoek naar een jaarplaats om met haar kinderen leuke uitstapjes te maken en raakte toevallig in gesprek met Peter. Ze dronken samen koffie en hadden meteen een goede klik. Ze deelden dezelfde humor en hadden veel gemeenschappelijke interesses, zoals ondernemerschap, handel, campings en reizen met de camper.

Samenwonen op de Planning?

Hoewel de liefde tussen Wendy en Peter nog pril is, denken ze nu al aan samenwonen. De kinderen van Wendy en Peter Gillis hebben elkaar inmiddels ontmoet, en het lijkt erop dat de vonk overslaat. Het stel heeft plannen om snel samen te gaan wonen in Peter’s nieuwe villa in Neerpelt. In het nieuwe seizoen van het tv-programma “Massa is Kassa” is Wendy al te zien, dus wie weet wat de toekomst voor hen in petto heeft.

Wendy van Hout is duidelijk meer dan alleen de vriendin van Peter Gillis. Ze is een onafhankelijke onderneemster met een kleurrijk verleden en een veelbelovende toekomst. Haar humor, doorzettingsvermogen en liefde voor het ondernemerschap maken haar een intrigerende persoonlijkheid. Of ze een golddigger is of niet, blijft een mysterie dat alleen de tijd zal onthullen.