Wendy van Hout, de nieuwe liefde van Peter Gillis, haalt keihard uit naar Nicol Kremers

Na de breuk met Nicol Kremers is Peter Gillis weer helemaal gelukkig in de liefde. Dat heeft hij te danken aan Wendy van Hout, die hij leerde kennen op een van zijn vakantiedomeinen.

Peter Gillis mag dan wel weer gelukkig zijn in de liefde, hij heeft nog wat zaakjes af te handelen met zijn ex Nicol. Er is namelijk de rechtszaak die tegen hem loopt: volgens Nicol heeft hij haar ernstig mishandeld.

Als hij veroordeeld wordt, is het erg waarschijnlijk dat zijn realityprogramma ‘Massa is kassa’ van de buis gehaald wordt. Zelf is hij er echter tamelijk gerust in.

“John de Mol heeft altijd gezegd: ‘Zolang er geen veroordeling is, draaien we gewoon door”, zegt hij tegen het Nederlandse Story.

Ook Wendy denkt het hare van de hele zaak. Zij gelooft absoluut niet dat haar nieuwe vriend iemand heeft mishandeld. Nicols beweringen doen haar dan ook veel pijn.

“Wat Nicol allemaal naar buiten brengt, begint behoorlijk te vervelen”, reageert ze. “Het wordt steeds ongeloofwaardiger….