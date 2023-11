Welke Spellen worden er bij Online Casino’s Aangeboden?

Casino’s zijn overal ter wereld te vinden, van Macau tot Las Vegas. En tegenwoordig kun je ook heel eenvoudig je telefoon uit je zak halen om een leuk casinospel te spelen. Sinds de regulering in 2021 is het namelijk in Nederland legaal om online te gokken.

Bij online casino’s in Nederland zijn bijna alle spellen die je je maar kunt voorstellen te spelen. En soms zelfs nog een aantal extra spellen (denk aan gokkasten met een bepaald thema) die je nooit in een fysiek casino zult zien. Het spelaanbod is voor online casino’s namelijk een belangrijke manier om nieuwe spelers te trekken. Door een groot, gevarieerd speelaanbod te hebben, melden meer mensen zich bij een casino aan en hierdoor verdient het casino dus ook meer geld. Daarnaast bieden online casino’s ook betaalmogelijkheden zoals iDEAL aan, waardoor online casino’s nog populairder worden.

In dit artikel hebben we een aantal van de spellen die bij online casino’s worden aangeboden voor je op een rijtje gezet.

Blackjack

Blackjack is een van de makkelijkste spellen om te leren en te spelen. Bij dit spel moet je namelijk eindigen met een kaart die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het getal 21. De persoon die het dichtst bij 21 in de buurt komt, wint. Als je kaart boven de 21 is, verlies je direct. Je krijgt om te beginnen twee kaarten, maar je kunt om meer vragen. Bij dit spel is het slim om volgens een strategie te spelen (je kunt hier online veel over vinden).

Roulette

Roulette is een ander populair casinospel dat vrij makkelijk is om te leren. Bovendien heeft het spel een laag huisvoordeel, waardoor het een erg aantrekkelijk spel is voor spelers. Wel moet je oppassen dat je Europees Roulette speelt met een enkele nul. Als je Amerikaans Roulette (met twee nullen) speelt, wordt het huisvoordeel plotseling veel groter.

Bij roulette speel je rood of zwart, even of oneven of hoog of laag voor een winkans van bijna 50%.

Poker

Bij poker heb je als doel om de sterkste hand te vormen of je tegenstanders te laten geloven dat je dat hebt. Je krijgt twee kaarten en dan worden er langzaamaan vijf andere kaarten op de tafel gelegd, waarbij je tussendoor de kans krijgt om geld in te zetten. Door deze inzetkansen gaat de spanning omhoog, omdat je constant na zit te denken over of je moet inzetten of niet en wat voor een kaarten je tegenstanders zouden kunnen hebben.

Slots / Gokkasten

Slots of gokkasten zijn de spellen waar gokken ooit mee begon. Bij een snackbar of kroeg stond vroeger vaak een klassieke gokkast waar veel Nederlanders toch wel eens een gokje op waagden. Nu kan dat ook online. Je plaatst een inzet en laat de rollen draaien. Als de symbolen op de rollen een bepaalde combinatie vormen als ze stoppen met draaien, win je. De winnende patronen worden winlijnen genoemd. De hoeveelheid die je wint is afhankelijk van het spel, hoeveel je inzet, hoeveel de symbolen waard zijn en wat de jackpot of bonus features van de gokkast zijn.

Een specifiek soort slot dat heel populair is, is de progressieve jackpot. Bij deze slots stijgt de jackpot naarmate er meer mensen spelen. De winsten kunnen hierdoor dus enorm oplopen.

Andere spellen

Als je bij een online casino speelt, is daar vaak een specifieke reden voor. Soms zijn spelers op zoek naar een specifiek spelelement of een specifiek soort spel dat net iets anders is dan standaard casinospellen.

Nieuwe spellen

Er zijn verschillende redenen waarom spelers nieuwe spellen willen spelen. Het kan zijn dat je het leuk vindt om op de hoogte te blijven van het beschikbare aanbod of misschien wil je de nieuwste spellen testen of ze hebben een laag huisvoordeel of extra bonus rondes waar je van wilt profiteren. Wat je reden om deze spellen te willen spelen ook is, bij online casino’s vind je zeer regelmatig nieuwe spellen.

Gratis spellen

Er zijn twee belangrijke redenen om gratis casinospellen te spelen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je geld verliest en het is een goede manier om te leren hoe een spel werkt als je het nog niet eerder hebt gespeeld en of je het leuk vindt.

Ken je grenzen

Gokken is erg leuk, maar het kan ook snel tot een verslaving rijden. Daarom moet je je grenzen kennen en verantwoord blijven spelen. Als je merkt dat je in de problemen komt door je gokgedrag, kun je pauzes of stortingslimieten instellen bij het casino.