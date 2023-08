Welke Kleur Nagellak bij Welke Huidskleur?

Hoe kies je normaal gesproken je nagellakkleuren? Ga je mee met seizoenstrends, draag je gewoon je favoriete kleuren of probeer je ze echt af te stemmen op je huidskleur? Als je nooit aan deze laatste formule hebt gedacht, kun je net zo goed beginnen met het afstemmen van je nagellak op je huidskleur om er het beste uit te halen.

Hier zijn wat handige tips gebaseerd op verschillende huidtinten:

1. Als je niet wilt dat je nagels te veel opvallen, of als je geen fan bent van experimenteren, stem de kleurdichtheid dan af op je huid: combineer een bleke huid met pastels en nudes, ga voor middentinten als je een gemiddeld donkere huid hebt, en kies voor middernachtblauw, paars, donkergrijs of zwart als je een donkere huid hebt.

2. Donkere nagellak brengt een goth look over op dames met een lichte huid, waardoor hun teint nog bleker lijkt. Als je echt voor donkere tinten wilt gaan, kies dan rood of pruim, maar zorg ervoor dat je nagels goed geknipt zijn, zodat ze er niet uitzien als griezelige hoektanden. Je hebt ook baat bij roze en dekkende blush die blauwe en roze ondertonen in een bleke huid ondersteunen.

3. Donkere nagellak laat de omliggende huid lichter lijken, wat leidt tot een aristocratische look in het koude seizoen. Dit is echter de beste keuze voor dames met een warme huidskleur en een gemiddeld kleurtje.

4. Goed nieuws voor vrouwen met een donkere huidskleur: zij hebben eindeloze keuzes en kunnen vrijwel elke kleur aan, van bleke tinten (die een mooi contrast creëren) tot felle (voor een exotische look) en donkere kleuren (de ideale match voor glamoureuze lange nagels).

5. Controleer de aderen aan de binnenkant van je polsen. Een blauwachtige tint duidt op een koele teint, terwijl een groenachtige aangeeft dat je een warme teint hebt. Dit maakt het matchen makkelijker, omdat koele huidskleuren vragen om koele tinten (elke tint groen, blauw en paars), terwijl warme huidskleuren natuurlijk warme tinten nodig hebben (alle tinten geel, oranje, rood en violet).

6. Een goede tip om je huid er bruiner uit te laten zien is het dragen van metallic poetstinten, vooral zilver. Goud heeft bijna hetzelfde effect, maar een glitterende top over je nagellak doet het ook.

7. Als je een lichte tot gemiddelde teint hebt, maar in de zomer behoorlijk bruin wordt, heb je de vrijheid om te kiezen voor een ruime keuze aan nudetinten. Ga voor lichtroze in de winter, een intensere tint in de lente en herfst, en een donker nude in de zomer om je bruine teint aan te vullen. Als je de neiging hebt om het hele jaar door dezelfde teint te houden, zoek dan een nude tint die je mooi vindt en houd je daaraan.

Nu hoef je alleen nog maar op jacht te gaan naar de perfecte tint. Deze keer zul je zeker de juiste kiezen!

Overzicht huidtinten:

1. Bleke teint

Als je een bleke huid hebt, heb je kleuren nodig die je huid verrijken en levendiger maken. Maar als je je huid echt wilt complimenteren, ga dan voor pastelkleuren met roze of blauwe ondertonen. Vermijd vampierlooks met donkere tinten die een ongewenst contrast creëren.

2. Effen huidskleur

Voor mensen met een lichte huid is er een grote verscheidenheid aan kleuren beschikbaar, hun huidskleur accepteert veel tinten. Je moet echter groen en oranje vermijden als je er verfijnd uit wilt zien.

3. Gebruinde huidskleur

Als je een gebruinde huid hebt, zijn felle kleuren een ja voor jou omdat ze je mooie bruine kleur verrijken. Vermijd neutrale kleuren die lijken op de tint van je huid.

4. Medium/olijfkleurige huidtint

Deze tint gaat geweldig samen met perzik- en goudkleuren omdat het een warme en gele ondertoon heeft.

5. Donkere huidtint

Als je een donkere huid hebt, vermijd dan donkerbruin en wit en gebruik andere diepe tinten die je uitstraling verrijken, zoals donkerrood, mokka, donkergroen.